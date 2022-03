A Tündérszépek verseny remek ugródeszka a versenyző lányok számára. Korábbi évadaink több lányt is elindítottak már a szépségiparban, illetve videoklipekben és termékfotózásokon is viszontláthattuk már versenyzőinket. Egy biztos, akit a Napló szerkesztősége a legjobbak közé választott, annak már most is óriási az esélye arra, hogy az országos fordulóig menetelhessen. Ehhez azonban az olvasók segítségére és szeretetére is szükség van!

Ötven napon át mindennap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. Az idei szépségversenyen - ahogy korábban, úgy most is - olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról. Értékeléseikkel ráadásul nem csak kedvenceiket segíthetik, hanem még nyerhetnek is.

A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek. A győztes versenyzőre egzotikus álomutazás vár, de további értékes nyeremények is gazdára találnak majd.