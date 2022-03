Az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntése értelmében március 22-e 1992 óta a víz világnapja. A nemzetközi jeles nap idén a felszín alatti vizek védelmére fókuszál – mindez azért különösen fontos, mert édesvízkészletünk jelentős há­nyadát a föld felszíne alatt található vízforrások teszik ki. Ezek a vízbázisok táplálják az ivóvízhálózatot, az ipart és a mezőgazdaságot, s fenntartják a Föld természetes ökoszisztémáit is. A felszín alatti vizek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban is – védelmükre tehát nemcsak jelenünk, de bolygónk jövője miatt is elengedhetetlen szükség van.

A DRV elkötelezett a tudatos vízhasználat, valamint a természetes vízbázisaink megóvása mellett, így a víziközmű-társaság évek óta aktív szervezője és résztvevője a víz világnapjához kapcsolódó eseményeknek. A szemléletformáló projekt részeként a társaság idén is megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, így a látogatók a társaság vízmű- és szennyvíztelepein, valamint akkreditált laboratóriumaiban tartott szemléletformáló elő­adások segítségével megismerhetik a tudatos vízfelhasználás lehetőségeit, a csatornaillemtan alapvetéseit, továbbá a társaság szolgáltatásait és feladatait.

Az április közepéig meghirdetett szervezett bejárásokra a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt várják, a résztvevők pedig a program végeztével ajándékokkal és tájékoztató kiadványokkal is gazdagodhatnak.

Mindeközben folyamatosan próbára tehetik tudásukat az érdeklődők az online kvízzel, és zajlik a DRV ugyancsak hagyományos rajzpályázata is, melynek idei jelmondata: Hétköznapi szuperhősök a bolygóért.

A szolgáltató működési területén élő óvodások, általános iskolások, középiskolások és felnőttek számára meghirdetett pályázatra március 31-ig várják az alkotásokat.



Nyílt napok



Sümeg, szennyvíztisztító telep: március 31. – április 11.

Tapolca, szennyvíztisztító telep: március 24. – április 14.

Balatonfüred, vizsgálólaboratórium: március 25. – április 8.