Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Fejérben, Veszprém megyében és Zalában. Az idei szépségversenyen - ahogy korábban, úgy most is - olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról. Értékeléseikkel ráadásul nem csak kedvenceiket segíthetik, hanem még nyerhetnek is.

Legutóbbi versenyzőnk, Bognár Szilvia 27 éves, Ajkáról érkezett hozzánk, hogy a Napló stábja elkészítse egyedi portfólióját. Szilvia életében a zene és az állatvédelem is nagy szerepet játszik. Elmondta, azért jelentkezett a versenybe, mert úgy szeretné élni az életét, hogy minden pillanatát igazán megéli. – Egy év alatt 30 kilót fogytam. Egyszer megláttam magamól egy fotót, és azt gondoltam, az nem lehet, hogy ez én vagyok. Odafigyeltem az étkezésemre, és elkezdtem edzeni. Szerencsés vagyok, mert a barátaim és a családom folyamatosan támogattak- mesélte Szilvia.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

A fotózás alatt nagyon jól érezte magát, a Napló fotósa kreatív ötleteitől sem riadt meg, természetesen és ügyesen mozgott a kamera előtt.

Jelentkezni már nem lehet a Tündérszépek versenyünkbe, azonban a Veszprém megyei versenyzők továbbra is várják a támogatást és a szíveket, hogy a régiós fordulóból ő kerülhessenek ki győztesként! Keressék fel a tunderszepek.veol.hu oldalt és szavazzanak kedvenc versenyzőjükre!