A jótékonysági futáson nagyon sokan vettek részt, különböző távokon, többen kutyájukat is magukkal hozták. Luca családja, szülei és nagyszülei nagyon örültek a rendezvénynek, mint mondták, minden segítségre szükségük van, hogy a kislány külföldi operációjára sor kerülhessen. Rácz Richárd, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy Luca, illetve családja kálváriájáról a Naplóban és a Veolon megjelent írásunkból értesült. Meghatódva beszélt róla, hogy cikkünk nyomán milyen sokan fogtak össze, hogy segíthessenek a kislánynak, akinek édesanyja gyulafirátóti. A rendezvény résztvevői fából készült érmet, a hölgyek pedig virágot is kaptak nőnap alkalmából.

Rácz Richárd elnök arról is beszélt, hogy mindig nyitottak a hasonló programokra, a segítségnyújtás középpontban áll náluk, főként, ha gyerekekről van szó, ahogy ezúttal is történt. Segítettek már olyan családnak is, melynek leégett a háza, nekik is szerveztek gyűjtést. Richárd nagyon örült annak, hogy sokan eljöttek a futásra, és megható volt számára, amikor a futás végén a kislány édesanyja, Kloó Melinda könnyezve átvette a jelentős adományt, amit a jótékonysági rendezvénnyel gyűjtöttek össze. Az elnök, főszervező elismeréssel beszélt az összefogásról, mellyel létrejött a sportos program, magánszemélyek, vállalkozók hoztak finom ételeket, házi süteményeket, nőnapi virágokat. Sokan felajánlottak tombolákat, és a rendezvényre újabbakat is hoztak, a szelvényeket Luca húzta ki. Rácz Richárd utalt rá, meghívta a családot egy látogatásra hozzájuk, mert neki sok, ahogy nevezte, terápiás állata van, akik szintén jótékony hatással lehetnek a kis Lucára.

A kislány, aki átaludta az indulást a babakocsiban, szüleivel, nagyszüleivel jött el a jótékonysági futásra, amit neki szervezett Rácz Richárd Gyulafirátóton Forrás: Pesthy Márton/Napló

Kloó Melinda és Ujj László, a kislány szülei lapunknak azt mondták, nincsenek szavak az örömükre, ugyanis a Naplóban és a Veolon közölt róluk szóló írás, a jótékonysági futás, illetve a sok segítőkész, jó szándékú embernek köszönhetően összegyűlt adománnyal sikerül megműteni külföldön a kislányukat, melyre a tervek szerint áprilisban kerülhet sor. - Így talán a mi gyermekünk is úgy élhet majd, mint a kortársai - mondták könnyezve a szülők. Meghatódva látták, hogy milyen sokan vettek részt a futáson, és az is nagyon jól esett nekik, hogy találkoztak barátaikkal, volt osztálytársaikkal, tanáraikkal, egykori kollégákkal, helybeliekkel, és azokkal, akik ismeretlenül segítettek nekik.

Korábban megírtuk, Luca 2019 májusában betegen született, máig nem tud önállóan ülni, állni. A szülők nem nyugodtak bele a helyzetükbe, kerestek, kutattak, mikor rátaláltak egy orvosra, aki Barcelonában meg tudja műteni a kislányukat, hogy normális életet élhessen, de az operáció nagyon sok pénzbe kerül.