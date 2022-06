A fiatal azzal hívta fel a testvérét, hogy segítsenek neki kijutni az erdőből, ugyanis már esteledett. A testvére azonnal felhívta Kulcsár Józsefet, a magyarpolányi Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetőjét, aki az eltűnt fiatal keresésére indult németjuhász kutyáival, Landonnal és Calypsóval.

Kulcsár József, aki a helyi polgárőrség alelnöke is, hívta kollégáit, valamint a 112-es segélyhívót. Így az ajkai rendőrség járőrei, valamint a magyarpolányi polgárőrség elnöke és egy tagja csatlakozott Kulcsár Józsefhez, és együtt keresték az eltűnt fiatalembert az erdőben. Közben sikerült telefonon elérni a fiatal férfit, akitől megtudták, hogy a helyi erdőben lévő Ödön-forrásnál tartózkodik. Kérték tőle, ne menjen tovább, maradjon ott, ahol van, és nemsokára épségben, egészségben meg is találták a polgárőrök, akik elvitték az otthonába. A fiatal elmondta, elfogyott az úton a vize, és nagyon kimerült, elfáradt.

Kulcsár József érdeklődésünkre közölte, a magyarpolányi erdő hatalmas területen helyezkedik el. A hasonló esetek megelőzésére azt javasolta, a kirándulók, kerékpározók mindig maradjanak a kijelölt turistaútvonalakon, illetve azok közelében, és lehetőség szerint használjanak eligazodást segítő turistatérképet is.