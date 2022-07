A Színötös pályázatunkra július 6-án 14 óráig lehetett jelentkezni, és örömmel tapasztaltuk, hogy idén is megannyi jelentkezés érkezett, több mint 150 fotót és színötös bizonyítványt küldtek be az olvasóink.

Többek között Veszprémből, Pápáról, Ajkáról és Tapolcáról is jelentkeztek kitűnő tanulók és szüleik felhívásunkra. Tapasztalataink szerint idén is sok családban több gyermek is kitűnő eredménnyel büszkélkedhet, közel húsz testvérpár került be a versenybe, van, ahonnan három testvér nevezését kaptuk meg.

A játékban való részvétel feltétele az volt, hogy a szülő a veol.hu/szinotos oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse, és gyermekéről, illetve a gyermek bizonyítványáról készített fotót a szülői beleegyező nyilatkozattal együtt feltöltse. Azokat a gyerekeket fogjuk bemutatni, akik bizonyítványában csupa ötös (jeles, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva a szüleik segítségével jelentkeztek felhívásunkra.

A jelentkezések feldolgozását megkezdtük. Köszönjük a beküldéseket minden résztvevőnek, szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz!

Veszprém megye kitűnő tanulóit július 11. után megtekinthetik a Naplóban.