Embert próbáló körülmények között, szemfényvesztő sebességgel zúgtak le az eplényi hegyen a kitűnő bringások a különféle akadályokon, sziklákon és gyökereken át az elmúlt hétvégi bajnokságon. A pályaépítők már hetekkel ezelőtt megkezdték az 1,3 kilométeres pálya kiépítését, illetve átalakítását, ahol újdonság volt az új ugrató, a két új kanyar, illetve a sziklakert, ami különösen professzionális része volt a pályának. Ezt a hegy felső részén alakították ki, oly módon, hogy azon biztonsággal át tudtak hajtani a bringások. A pályaépítés nem volt egyszerű feladat a hatalmas hőségben, porban, szárazságban.

A szervezők örömmel beszéltek arról is, hogy a tavalyi 274 induló után idén már különféle kategóriákban 350-en vettek részt az extrém sportversenyen. Gács Péter főszervező elismeréssel szólt az eplényi pályáról, ahol professzionális körülmények, egyebek mellett olyan felvonók várták a résztvevőket, amelyeken a kerékpárjaikat is vinni tudták. Nem beszélve a kedvező közlekedési feltételekről, a természeti körülményekről, a gyönyörű bakonyi környezetről, a helyszínen meglévő különféle, például erdészeti engedélyekről, a meredek hegyről, mindez kiváló feltétel egy hegyi bringás bajnokság megrendezéséhez Magyarországon. A kitűnő körülményeknek is köszönhetően sorállás nélkül, zökkenőmentesen és gördülékenyen tudták megrendezni a bajnokságot Eplényben. A hegyi kerékpározás növekvő népszerűségét jelzi, hogy egyre több fiatal indul el az úgynevezett utánpótlás kategóriákban, köztük a 15, illetve a 17 év alatti fiatalok. Ezeket a kategóriákat az összesített junior mezőnyből választották le, és mindegyikben 20-20 sportoló, valamennyi igazolt versenyző, indult el, ami a szervezők szerint kiemelkedő létszám.

Daniel Varacka

Forrás: Balogh Dávid

- Örvendetes volt látni, hogy mind többen és mennyire érdeklődnek a fiatalok a nem kis ügyességet, valamint tudást igénylő hegyi kerékpározás iránt, ami egészséges elfoglaltság, egyebek mellett kitartásra neveli az embert, kiváló erőnlétet, állóképességet ad, rendszert visz az életbe - érvelt Gács Péter. Mint minden sportnál, ezen a területen is meghatározó szerepe van a fokozatosságnak, és szerencsére egyre több, úgynevezett engedélyes pálya áll rendelkezésre Magyarországon, ahol biztonságos és jó körülmények között gyakorolhatnak a fiatalok is a versenyek, illetve a bajnokságok előtt. A sikeres és eredményes hegyi kerékpározás mindemellett stabil hátteret, így szülői, illetve családi támogatást is igényel. A verseny népszerűségét jelzi, hogy megtelt a síaréna az érdeklődőkkel is.

Vigh Balázs, aki a legelső hegyibringás bajnokságon is részt vett Magyarországon, 1992-ben azt mondta, hatalmas érdeklődés mellett, rekordszámú nevezővel rendezték meg a kitűnő versenyt Eplényben, ami kiváló helyszínt biztosított idén is. A kitűnő sportember Nagy Oszkárral együtt ezúttal is az előfutója volt a versenynek, azaz ő tesztelte, illetve próbálta ki elsőként a pályát.

Az elite férfi kategória dobogósai: Lenthár Gábor, Ferenczi Marcell, Rastislav Baranek, Cserjési Patrik, Tóth Péter

Forrás: Balogh Dávid

Open kategóriában Zügn Olivér, Galavits Tamás és Koltai Alex került dobogóra. A masters kategóriában Winkler Gábor, Szabó Endre és Jelenszky Bálint.

U15-ben Farkas Boldizsár, Weibel Dominik és Zámodics Trisztán, az U17-ben a szlovák Varacka Daniel, illetve a magyar Apró Botond és Serényi Mór. A juniorban Horváth Zéta Bendegúz, Regényi Levente és Füzesi Máté Dániel. A nők közül Fruhwirth Helene, aki Ausztriából érkezett, a magyarok közül Halmai Abigél és Vincze Erzsébet került az élvonalba. Az elite férfiak kategóriában a szlovák Baránek Rastislav, a magyarok közül pedig Ferenczi Marcell Sándor és Cserjési Patrik léphetett dobogóra.