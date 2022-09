– 140 tagunk nagy része nyugdíjas, de tíz középiskolás is csatlakozott hozzánk az évek során. A fiatalok a hosszabb távokat kedvelik inkább, a mi korosztályunk a rövidebb és a kerékpáros túrákat. Nálunk minden korosztálynak van lehetősége a mozgásra. Gyalogos, kerékpáros, kincskereső szakosztály és természetjárók nyugdíjas klubja működik nálunk. Az utóbbi időben jöttünk rá, hogy a nyugdíjasok körében kategorizálni kell, mert többen csak néhány kilométert tesznek meg, mások hosszabb távokat. Minden igénynek igyekszünk megfelelni, és a szabadban, a zöldben különféle távokat megtenni. Távol a városi portól, füsttől kirándulunk. Bármerre indulunk a környéken, sok turistautat találunk. Némelyik eleve kivezet a városból, de szívesen utazunk vidékre és más egyesületek programjaira is – mondta az alapító, aki vallja, hogy az élet egyenlő a mozgással.

– Teljesítménytúrákat is tehetünk, lazábbakat és erősebbeket, különféle távokon. Akár egy kilométeresre is indulhatunk babakocsival, kisgyermekkel a háton, de több száz kilométeres teljesítménytúrák is vannak. Aki elindul, mindenképpen olyan cipőben tegye, amely védi, tartja a bokát, mert általában bokasérülések fordulnak elő. Réteges öltözködés a praktikus, a sapka véd a nap és a szél ellen, a csapadék ellen szintén valamennyire. A hátizsákba kerüljön esőkabát, gyalogló turistabot és víz. Némi élelem tetszés szerint, esetleg gyógyszer, ha menet közben be kell venni. Pénztárca, igazolványok, nyáron napvédő krém. Vérszívók, kullancsok ellen védekezzünk.

Egészen kicsi ultrahangos kullancsriasztó kapható már a patikákban. De a kullancs eltávolításához is vigyünk magunkkal csipeszt. Legyen nálunk olyan eszköz, amely segíti a tájékozódást, vagy aki rosszul tájékozódik, tartson olyanokkal, akik gyakorlottak. Edzés, ráhangolódás nélkül nem szabad hosszú útra indulni. Fontos a fokozatosság elve és a folyamatos részvétel. Nem jó, ha kiesik az ember a lendületből, mert gyakori lehet akkor az izomláz. Érdemes csatlakozni egy közösséghez, egyesülethez, szakosztályhoz, beszélni a túravezetővel, aki tanácsokat ad. A Teljesítménytúrázók Társasága is várja a csatlakozókat. Senki ne kockáztasson, kerüljék el a balesetveszélyt – ajánlotta Káldi Géza.