A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) több mint 15 éve indította útjára a Magyar Diáksport Napját, amelyet immár 7 éve nemzetközi színtéren is megszerveznek Európai Diáksport Napja elnevezéssel. Erre Magyarországon tavaly már közel 1600 iskola regisztrált 350 ezer tanulóval. A kontinensen, sőt, azon túl pedig 41 ország intézménye vesz részt rendszeresen a programon, így Európa- és világszerte már 3 millió gyermek mozog aznap az iskolájában.

Az Európai Diáksport Napja keretében arra biztatják az iskolákat, hogy szeptember utolsó péntekén (idén szeptember 30-án) szervezzenek sportprogramot az iskolában legalább 120 perc terjedelemben. Nincs semmi megkötés, minden iskola a saját lehetőségeihez, infrastruktúrájához, eszközeihez igazodva valósíthatja meg a programot, az egyetlen ajánlott programelem az adott évnek megfelelő táv, idén tehát a 2022 méteres futás teljesítése.

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

Az idei esemény fókusztémája a természeti környezetünk tisztasága, amely a sportolásra is több vonzó lehetőséget kínál. A Magyar Diáksport Szövetség és a Jövő Öko Nemzedéke (JÖN) Alapítvány ennek kapcsán elindította a Hulladékvadász játékot az Európai Diáksport Napjára regisztrált iskolák között. A nyereményjáték során arra ösztönzik az iskolákat, hogy a gyerekekkel szeptember 1. és 30. között kiránduljanak a településükön, vagy annak természeti környezetében, és amennyiben illegálisan lerakott hulladékot találnak, jelentsék be a Hulladékvadász applikáción vagy annak webes felületén keresztül. A bejelentéseket a JÖN Alapítvány továbbítja az érintett települési önkormányzatoknak, ezzel lényegesen felgyorsítva az illegális hulladéklerakatok felszámolását. A szemetet a játék során az iskolásoknak tehát nem kell összeszedni, arról az alapítvány közreműködésével a hatóságok gondoskodnak. A résztvevő iskolák értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak.