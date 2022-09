Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár a Balatonalmádi Bringaparkban tartott pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Balatoni Bringakör 114 kilométeres szakaszán hajtottak végre fejlesztéseket, a bruttó több mint 6 milliárdos beruházás fele-fele arányban uniós, illetve hazai forrásból valósult meg.

Ehhez kapcsolódóan többek között olyan bringaparkokat is építettek az országban, amelyekben a gyerekek a pumpapályákon könnyen elsajátíthatják a biztonságos biciklizéshez szükséges technikákat.

"Fontos, hogy a gyerekek számára olyan élményeket tudjunk nyújtani, amelyeket versenyképesek a mobiltelefonos játékokkal" - hangsúlyozta az államtitkár.

Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) elnöke arról beszélt, hogy a bringások még színvonalasabb kiszolgálása érdekében az északi part Balatonkenese és Örvényes közötti, megújult szakaszán 10 szervizoszlopot és 10 e-bike töltőállomásokat helyeztek el, továbbá 32 szervizcsomagot osztottak szét a kerékpárosbarát szolgáltatók között, akik kötelesek azokat ingyen a kerékpárosok rendelkezésére bocsátani. Ezen kívül elkészült egy Kerékpárosbarát mobiltelefonos applikáció is, amely gyors és hasznos információkat nyújt a bringásoknak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az újabb fejlesztéseknek köszönhetően a Balatoni Bringakörről leágazva is számos izgalmas túrát lehet tenni, ezért a szabadságukat aktívan töltő családoknak nemcsak nyáron, hanem márciustól novemberig érdemes ellátogatniuk a Balatonhoz. Hozzátette, hogy nyáron elkészült a Veszprém-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút, így most már például a Felsőörs-Alsóörs-Balatonalmádi-Szentkirályszabadja-Veszprém-Felsőörs útvonalon egy élményekben gazdag, 30 kilométeres körtúrát lehet tenni.

Bakó Ádám, az Aktív Magyarország kommunikációs koordinátora beszámolt arról, hogy a közelmúltban elkészült a Digitális Vándor applikáció is, amely a fiataloknak játékos, interaktív formában mutatja be a tanösvények során érintett látnivalókat. A Balatoni Ábrándozások útvonal például a Balatonalmádi és Örvényes közötti kerékpáros szakasz érdekességeivel ismerteti meg a gyerekeket.