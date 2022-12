Mint azt a veol.hu-nak elmondta, nem szezonáruja van, igaz, van elemes karácsonyfaizzója is. – Régebben, 10-15 éve jobban ment itt, vagy fogalmazzunk úgy: más volt – mondta. Szerinte nagyon sok az olyan üzlet, ahol kényelmesebben lehet vásárolni. – Itt azok vannak és maradtak, akik piacon szeretnek vásárolni – tette hozzá az árus, aki emellett a lengyel piacon is időről időre feltűnik. – Sajnos az ezüstvasárnap a rossz idő miatt majdnem nulla volt, csakúgy, mint tavaly – tette hozzá.

Szerinte teljesen átalakultak a vevők igényei. Egy részük például az említett időjárás miatt, mások a nehézkes parkolás miatt hanyagolják a piacokat. Neki szerencsére van egy vevőköre, amely időről időre visszatér hozzá, sokan néhány percre beszélgetni állnak meg. – Van, aki már húsz éve visszajár – mondta. – A sláger? Bármilyen hihetetlen, de most az elem. A karácsonyi égősorokba viszik nagyon – árulta el.