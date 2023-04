– Cirokmagot kétéve kaptunk, egy hasonló börzén, és nálunk, Pénzesgyőrben elszaporodott. Most hozhattunk több cirokmagot másoknak, lehet ez egyfajta staféta. Hasonlóképp van a csereberealapunkat képező rekeszben csicsóka szaporítóanyag. Ilyet szintén kétéve börzén ajándékoztak nekünk, azóta már árusíthatjuk is az ehető gyökérmódosulatát, és hoztunk elültetnivalót belőle. Úgy lehet vetni, mint a krumplit, de arra számítson, aki ezzel próbálkozik, hogy inkább a napraforgóra hasonlít ez a növény, jó kétméter magasra megnő. Ha bent hagyják a talajban az ehető részét, mindig frisset szedhetik fel, egy fészekben jó talicskányi található, s akár újra kisarjad a földből – sorolta Simoncsics Gábor.

Hoztak a dudariak a találkozóra még büdöske, tökmag és díszmák felirattal ellátott kis dunsztosüvegekben magokat. Akadt csak balkonkerttel rendelkező városi háziasszony, aki hangosan örült, hogy olyasmire lelt, amire már régóta hiába vágyott, és talán csak annak a nyugdíjasnak volt nagyobb a boldogsága, aki adhatott neki ültetnivalót. A legtöbbet pedig azok a tapasztalatcserék értek, melyek során a művelődési ház udvarára sorban érkezők elmondták egymásnak, a náluk beváltak szerint mit hogyan érdemes szaporítani, nevelgetni. Szó esett például az estikéről, amely alkonyatkor szirmot bont és ezzel az egész nyáron mindennapos esti meglepetéssel, illatözönével a dédszülők udvarára emlékeztet sokakat. Viszonylag magasra megnő, érdemes két karót leszúrni közelébe a földbe, azok közé zsinegeket kifeszíteni, hogy megtámasszák a növényt, amelyik a vizet szereti – ezt is a börzén tanultuk. A helyi önkormányzat és a Vidéken "Bénázók" Egyesülete szervezte meg hagyományteremtő és közösségépítő céllal.