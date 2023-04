Hozzátehetjük, valóban, most már lassan lejár a medvehagymaszedés szezonja, mert még virágzás előtt érdemes gyűjteni levelét, és most már könnyű összekeverni a gyöngyvirággal, amelyik később bújt ki a földből. Nem árt újra hangsúlyozni: a medvehagyma levele hagymaszagú, ebből a gyógyhatású fűszernövényből saját célra naponta fejenként két kilót szedhettünk, de csak nem védett területeken. Arról, hogy ezek hol vannak, az interneten lehet előre tájékozódni. Most viszont már inkább majd csak gyönyörködjünk a gyöngyvirágokban, és a korábban hazavitt, feldolgozott medvehagymát fogyasszuk jóízzel, pogácsába sütve, fűszervajba keverve vagy akár pesztóként és még számos módon.