Koloszár Anita természetvédelmi referens elmondta, a látogatók a gulya-dombi bejáraton belépve egy rendhagyó tojásfával találkozhatnak. A fát ugyanis csaknem húsz olyan strucctojással díszítették fel, melyek különböző színekben és mintákban pompáznak, és amiket az állatkert munkatársai készítettek.

Koloszár Anita és Millei Zsuzsanna a strucctojásokkal Fotó: Juhász-Léhi István

A Veszprémi Állatkert strucc-csapata nem mellékesen 10 tagú, és remélik, idén is sok tojással örvendeztetik meg a vadasparkot, hogy jövőre még több strucctojás díszíthesse az állatkerti fát. Érdemes megjegyezni, hogy a strucc – mely Afrika szavannáin, a nyílt területeken él – a legnagyobb testű ma is élő madárfaj. Testtömege 100-150 kilogramm között mozog, a hímek nagyobbak, mint a tojók. Sokan felkaphatjuk rá a fejünket, de a struccot mint háziállatot eredeti élőhelyén kívül is sok helyen tartják. Ez a madár röpképtelen, lába hosszú, erős. Jól fut, akár az óránkénti 70 kilométeres sebességet is elérheti.

Fotós: Juhász-Léhi István

Visszatérve a tojására: a strucc tojása a legnagyobb a napjainkban élő madarak közül. Egy-egy krémszínű vagy fehér tojásának tömege eléri az 1,5 kilogrammot, ami a tyúktojás tömegének huszonötszöröse. Egy tojó akár 20 tojást is lerakhat egy fészekbe.

A tojás héja olyan vastag, hogy feltöréséhez a fiókának különleges nyakizomra van szüksége.