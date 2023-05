-Lekerítettünk egy jókora darabot a Kisfaludy várkertben mutat a gyönyörű zöld területre Papp Imre várkapitány, ahol napközben boldogan legelésztek a kis lovak. A munkálatoknál Szabó Gábor, a sümegi Várkapitány Lovagi Torna Egyesület vezetője segített neki. A fenyőfák között természetes körülmények között nem csak friss füvet találnak a pónilovak, hanem gyógynövényeket is. Mindez egyfelől szabadságot jelent az állatoknak, másrészt középkori hangulatot idéz, nem beszélve arról, hogy a várhoz látogatók és a szállodában lévő emberek egy egészen különleges látványban gyönyörködhetnek. Ez tárul mások elé is, mert, ahogy a várkapitány elmondta, folyamatosan építik ki a sétányt a várbirtokon a 84-es számú főúttal párhuzamosan, és ezeken az utakon is sokan sétálnak, illetve közlekednek. Az állatok a sümegi várnál mindig friss növényekből legelhetnek, ugyanis ha adott területen már elfogyott a fű, átterelik őket egy másikra. A növények a várkertben mindig frissek, a kiépített öntözőrendszer jóvoltából.

Fotó: Kovács Erika

–Nekünk is nagyon kedves látvány, ahogy szabadon, boldogan legelésznek a lovak, és nem bezárva élnek egész nap az istállóban tartózkodnak, fogalmazott a várkapitány.