Tíz éve kezdett el horgászattal foglalkozni Gombás Petra, az oka nála ugyanaz, mint a legtöbbek esetében: kihívást, egyben megnyugvást okozó kikapcsolódás jelent neki. "Másfajta életérzés az ott a víz partján" – fogalmazott, amikor beszéltünk vele legújabb eredménye kapcsán. Cseszneki származású, zirci olvasónktól azt szintén megtudtuk, hogy először pontyozott, és amikor a pergetés már jól ment, viszonylag hamar a ragadozókra váltott. Harcsát fogni elmondása szerint nehezebb, mert nem békés hal, élőhalas csalival kell rá pecázni, több idő kivárni, míg horogra akad, kifárasztani ugyancsak tovább tart.

Már egy ideje az ország legjobb harcsáslányai közé tartozik Petra, ahogy a horgászok egymást közt nevezik a nagybajszú ragadozókat kifogó nőket. Sikerült már kiemelnie a vízből korábban 26 és 48 kilós példányt. Gyakran a lakhelyéhez közeli hajmáspusztai tavakhoz jár, de az nem harcsázóhely, ezért vágyát követve nemrégiben a Hortobágyra utazott, négy napot az ohati horgászcentrumban töltött. Most már elmondhatja: megvan az áhított, a big. Így nevezi nagy fogását, a kapitális példányt. A második éjszaka teljesült nagy álma, kifogta a 225 centiméteres, csaknem nyolcvan kilogrammos harcsát. Szerinte szerencse is kellett hozzá, no meg persze odafigyelés, kitartás szintén, az a fajta hozzáállás, ami jellemzi, ugyanis, ha kell, hóban, szélben, hőségben türelmesen várakozik a kapásra.

Forrás: Családi

Az óriási harcsa esetében segített neki, többek közt a kiemelésben és a visszaengedésben Zsolna Mihály és Brestyánkszki István, nélkülük ezt nem tudta volna megtenni. Ez látható a videón, amin a félelmetes kinézetű állat torkába látni.