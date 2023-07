Nem önmagában, ha letegeznek, nem, azt megszoktam a világban: hi, with cash or card? Az zavar, hogy letegeznek, mert már nem tudnak beszélni. Valahogy így: készpénzzel vagy kártyával fizetne? Simán vagy elsőbbségiként szeretné feladni a levelet? Az elveszett mondatok, kötőszavak, a velük elvesző tisztelet. Külföldön elfogadom a hi!-t, de idehaza a hellónál is picit oktatok. Csak azért is jó napot kívánok, és teljes mondattal válaszolok. Tisztelem csodás nyelvünket, mely tegez, ha kell, de magáz, ha ismeretlen szól hozzám. Azaz már nem. A „helló!” is elavult, jön majd a „hi!” Hát nem várom. Jó reggelt kívánok kedves olvasóinknak!