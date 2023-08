A gimnázium osztályában 1958-ban 26-an érettségiztek, közülük heten és a 94 éves osztályfőnökük, Várpalota díszpolgára, Varga Károly is él még. Markovits László, a találkozó szervezője azt mondta, a mostani összejövetelre öten tudtak eljönni, s bár sokáig úgy tűnt, osztályfőnökük is tiszteletét teszi, végül az utolsó pillanatban le kellett mondania a pápai látogatást.

– 1954-ben három évfolyamot indítottak, a mi osztályunkban 26-an voltunk, a társaság nagyjából fele vidékről járt be – emlékezett vissza Markovits László. – Fiúosztály voltunk, azt tudom mondani, hogy annak ellenére, hogy előtte nem ismertük egymást, egy összetartó, jó közösség alakult ki, bizonyítja ezt az is, hogy a negyvenéves évfordulótól kezdve évente megszervezzük ezt az összejövetelt. Sajnos az elmúlt öt évben hatan is elhunytak, mostanra heten maradtunk. Örömteli, hogy az érettségit követően szinte mindenki tovább tanult, felsőfokú iskolát végzett, jómagam agrármérnökként diplomáztam, de volt, van köztünk orvos, pap, egyetemi tanár, gépészmérnök és vezérigazgató is.

Fotó: Haraszti Gábor

Markovits László elmondta, a szentmise után átsétáltak a Türrbe egy osztályfőnöki órára, majd kimentek az Alsóvárosi temetőbe, ahol az egykori igazgató sírjánál megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról, tanáraikról. A nap folytatásban Tarjánpusztára utaztak, az ottani pannonhalmi bencés kolostor turistaházában jó hangulatban, nosztalgiázással töltötték el az estét.