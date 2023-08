- Az elmúlt években Balatonfűzfőn nem csak a gombócok készültek el, hanem a rendezvény országos ismertséget is szerzett - mondta Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere köszöntőjében. Hozzátette, nagyon sok embert vonz ez a gasztronómiai kaland, mely sokfelé jó hírét viszi a balatoni városnak. Reményei szerint azzal, hogy a programokat az önkormányzat és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatja, még színesebb és gazdagabb lehet a fesztivál.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Méltatta a kitűnő hangulatú rendezvényt Kiác Roman, a felvidéki település polgármestere is, aki köszönettel beszélt a meghívásról.

- A gombócok, illetve a gömbök a harmonikus összefogást is jelképezik, a finomságokat fiatalok és idősek egyaránt elkészítik otthon, illetve itt, a fesztiválon - ezt Molnár Eszter egyesületi elnök mondta, majd méltatta elődeink kitűnő receptjeit, melyek alapján mi is finomabbnál finomabb ételeket tudunk elkészíteni. Megjegyezte, az étkezés, az ételek elkészítése mindig központi szerepet játszott kultúránkban, mely mindig biztos pontot jelentett az életünkben, és amelyre ma talán minden korábbinál nagyobb szükség van. Elismeréssel beszélt arról az összefogásról is, mellyel létrejöhet egy mostani gasztronómiai fesztivál.

A legfinomabb ételért a zsűri értékelése alapján Aranygombóc díjat adnak át. Az eseményt a gasztronómiai élmények mellett kitűnő programok kísérik, külön gondoltak a gyermekekre, családokra. A közösségi házban véradásra is van lehetőség. A fesztivál bevételéből a következő évit szervezik meg.