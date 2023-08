Tizenegy múltam, hatodikban küldött az iskola Zánkára, akkor még más néven futott, egész másról szólt az az egy hónap. A biztonsággal nem volt baj, a programokkal sem, szorgalmi időszakban az anyaggal is haladtunk. Mégis a focibajnokság maradt a legemlékezetesebb – lesöpörtük a pályáról a szomszéd szoba lakóit (2-es tábor, 6-os csapat 101-es–102-es szoba: 9:0)! Egyet én is bevágtam nekik. A „polképzés” nem hagyott mély nyomot bennünk, pár nap múlva, november 7-én hiába jött a piros nyakkendős ceremónia. A 80-as éveket írtuk. Imádtam Zánkát, de utána a nyári felsőörsi 2 hét volt a csúcs! Éjszakai őrség, rákászat, számháború, túlélőverseny, erdei túra, kaland kaland hátán. És ott már kidumáltuk egymás közt a lányokat is. Ez kell egy kamasz fiúnak!