Jól döntöttek a szervezők, hogy egy héttel elhalasztották az ünneplést, hiszen a korábbi esős, szeles időjárást napsütéses nyári meleg váltotta. Délelőtt ugrálóvár és mászófal, animációs és interaktív foglalkozások, vízitorna várta az ünnepelni vágyókat, akik a búvárkodással is megismerkedhettek. A helyi zenekarok is színpadra állhattak, a születésnap sztárvendége a ManGoRise együttes volt, ezután pedig a már hagyományosnak mondható Strandszépe választás következett, melyet a 19 éves budapesti Mihály Angelika nyert meg, aki a sok ajándék mellett egy éven keresztül a Várkertfürdő arca megtisztelő címet is viselheti. Nagy Zsolt 2015 óta a Várkertfürdő vezérigazgatója, a két évtized apropóján azt mondta, mára minden olyan létesítménnyel rendelkeznek, ami 2023-ban elvárható egy fürdőtől.

- Strand, termálfürdő, gyógyászat, szállás, sportolási lehetőségek, étterem – ez mind-mind megtalálható nálunk, sőt sok olyan szolgáltatással is rendelkezünk, amely kiemel minket a többi létesítmény közül, gondolok itt az ugrótoronyra, a csúszdákra. Mióta én vagyok a fürdő igazgatója, a legsikeresebb esztendőnk a 2017-es volt, amikor 270.000 látogatásunk volt, átlagban 220.000-250.000 belépést regisztrálunk egy évben, a számok alapján megközelítőleg a húsz év alatt ötmillió ember fordult meg nálunk.

A jövővel kapcsolatban a vezérigazgató úgy fogalmazott, számos tervük van.

- Bruttó bevétel szempontjából 2023 fontos mérföldkő a fürdő életében, hiszen számításaink szerint meg fogjuk haladni az egymilliárdos árbevételt, ami nagyon szép szám. Látjuk, hogy milyen területeken kell még fejlődnünk, például nekem szívügyem, hogy a termálfürdőnek legyen egy főépülete, új öltözőket, recepciót, további pihenőhelyeket tervezünk kialakítani. A legközelebbi projektünk ami meg fog valósulni, az 2024-ben egy szabadvízi tó létrehozása lesz homokos parttal. Célunk az, hogy azok a vendégek is megtalálják nálunk számításaikat, akik a mesterséges, épített medencéket, vízfelületeket annyira nem preferálják. Úgy érezzük, a szálláshelyek tekintetében is előre kell lépnünk, megkaptuk az engedélyt egy 60 szobás, négy csillagos hotelre, bízom benne, hogy ez a beruházás hamarosan meg fog valósulni.