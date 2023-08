Nem túlzás azt állítani, hogy ezen a napon, október 14-én az egész országot bejárják a túrázók, hiszen a 2584 kilométer hosszú Országos Kékkör mentén 143 túracsoport fogja róni a kék sáv jelzésű ösvényeket, hogy a nap végére bezáruljon a kör. A csoportokat GPS-es jeladóval látják el, így a térképen élőben lehet követni a megtett utat, ahogy a több ezer túrázó nyoma ténylegesen kirajzolja a híres kék karikát.

A túrákhoz szokás szerint ingyenesen lehet csatlakozni, csupán regisztráció szükséges a részvételhez. Minden csoport mozgását szakaszfelelősök segítik, az esemény tehát jó lehetőség akár a kezdők számára is, hogy belekóstoljanak a kéktúrázás élményébe. A túrákra való jelentkezés szeptember 1-jén 8 órakor indul a Kéktúrázás Napjának hivatalos honlapján, ahol az egyes szakaszokról leírás olvasható.

Érdemes résen lenni, az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis a legnépszerűbb túrákra egyre gyorsabban fogynak el a helyek. Azonban nincs ok az aggodalomra, hiszen a 143 szakasz bőséges választékot biztosít, és várólistákra is lehet jelentkezni. A kéktúra útvonala Veszprém vármegye, a Bakony csodák részeit is érinti.