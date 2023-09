Az ide behajtók számára világossá tették, ez nem parkolóhely, legfeljebb bevásárlás idejére az. Fel is tüntették, legfeljebb négy órán át ácsoroghatunk itt. Azt is, a szabálytalanul itt hagyott járműveket elszállítják, továbbá azt is, milyen számon lehet érdeklődni a kiváltásról. Mindezek ellenére a képen látható BMW-t úgy hagyták magára hatósági jelzések nélkül, ahogy látszik, nem tudni, milyen céllal. Talán pont azért, hogy elvigyék? Merthogy nem vásárolni jöttek vele, az biztos...