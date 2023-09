Szalai Béláné Szabó Teréz 1923. szeptember 12-én született Homokbödögén. Hatan voltak testvérek, közülük két húga, a 98 éves Ilonka néni és a 94 esztendős Etus néni is él, utóbbi ott is volt a 100. születésnap apropóján rendezett istentiszteleten és az azt követő vacsorán. Teri néni egész életét végigkíséri a hit és a kemény munka. Bolti eladóként dolgozott, férje, Szalai Béla festőmester volt. 1967-ben Pápateszérről költöztek Ugodra, s bár gyermekük nem született, férje haláláig boldogságban élték életüket. A hosszú élet titka elmondása szerint a reggeli ima, a sok munka és az étkezés előtti kupica vörösbor vagy pálinka. S bár már nem lát és hall úgy, ahogy egykor, szellemileg a mai napig ép, és a Mária Rádión keresztül hallgatja a vasárnapi misét.

Fotó: Haraszti Gábor

Az ugodi római katolikus templomban a tiszteletére rendezett ünnepi misén átvehette a Veszprémi Érsekség közbenjárásával kapott pergament, melyet Ferenc pápa áldásával, jókívánságaival és aláírásával látott el. Ezt követően az ugodi kultúrházban rendezett összejövetelre testvéreinek gyermekei, annak unokái, fogadott családja és Vörös Tibor, Ugod polgármestere is meghívást kapott, aki személyes, gyermekkori élményeit is megosztva a hallgatósággal, meghatódva köszöntötte az ünnepeltet. Mint mondta, az élet- és munkaszeretete, szívóssága is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép kort megélhette. A falu vezetője egy történetet is megosztott a jelenlévőkkel.

– Rajczi Pál atya halálát követően a faluban a stáció és piéta félkész állapotban volt. Teri néni akkor lelkemre kötötte, hogy ne mondjam el senkinek, de azt gondolom, ezen a jeles alkalmon, jó pár évvel később már elmondhatom, hogy az ő adományából tudtuk befejezni a munkálatokat, amiért a falu lakói és az egyházközség nevében is hálás vagyok. Nagyon jó egészséget és további hosszú, boldog éveket kívánok valamennyiünk nevében – fogalmazott a polgármester.