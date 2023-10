– Tapolcai gyerek vagyok – kezdi mesélni Szilveszter –, ezen a környéken kívántam élni, családot alapítani. Véletlenül bukkantam a házra, ahol családommal élek, itt alakítottam ki a műhelyt, itt rendeztem be a kiállítótermet – mondja, s be is mutatja. – Ugye, ez a szakma olyan, hogy bármilyen eldugott faluban megtalál, aki csizmára, bakancsra, egyedi, minőségi és hordható lábbelire vágyik. Bazsi község pedig annyira azért nem eldugott hely. Szerencsére keresnek is lovasok, néptáncosok, motorosok, hagyományőrzők, nagyon széles a skála. Közvetlenül a gyártótól, azaz tőlem megvásárolhatják az egyedi méretek, elképzelések alapján remekbe szabott csizmákat, bakancsokat.

Strapabíró, elnyűhetetlen csizmára, lábbelire pedig sokan vágynak, így visszatérő vásárlói is vannak a mesternek. Vagy olyanok, akik a konfekcióméretből nehezebben találnak számukra megfelelőt.

A gyökerek

Aki az életét teszi fel egy mesterségre, valahonnan, mondjuk felmenőitől örökíti át a szakmát, vagy legalábbis tanulja meg, szerez kedvet hozzá. – Nagypapám csizmadiamester volt Tapolcán, sokat járta a kézműves és kirakodóvásárokat, amíg még valóban igazi magyar vásárok voltak ezek. Még a kalendáriumokat is böngészte, melyik nap hol lesz vásár. Gyerekként én is mentem vele mindig. Sok-sok élményt adtak ezek a kiruccanások, no meg a műhelyében töltött idő. Mondhatom, ránk ragadt, unokákra, hiszen a bátyám is bőrökkel foglalkozik, pénztárcákat készített egykor, tőlük lestem el a mesterséget.

Szép élmények, szép történet. De vajon lesz-e folytatása a bőrművességnek családon belül? – kérdezem, mire ugyan sajnálkozva, de őszintén elmondja Szilveszter, hogy jelenleg úgy tűnik, nem. – Boldog lennék, ha továbbadhatnám, de a négy fiam mindegyike más terület felé orientálódik, vagy már mást dolgozik. Rájuk erőszakolni meg nem lehet. Talán majd az unokáim? Ki tudja…

Az elköteleződés

Bárány Szilveszter cipő- és csizmakészítő mester olyasvalaki, akin látszik, mennyire imádja azzal keresni a kenyerét, ami egyben a hobbija. – Méghozzá olyannyira – meséli a műhely és a bemutatóterem előtt kialakított teraszon –, hogy feleségem, Angéla esténként sokszor alig bír kimozdítani a műhelyből. Nagyon szép szakma ez, nem csupán a végtermékeket tekintve, de a bőrrel mint természetes anyaggal való foglalatosságot nézve is. Mivel kitanultam egykor a cipész- és a cipőfelsőrész-készítő szakmát, bátran vállalom a termék teljes körű gyártását. Az egész folyamat alapja a mintakészítés, amely során megadom a szükséges méreteket. Ezt megelőzi egy méretvétel a megrendelőtől, és a méretlap alapján megtervezve, a kívánt formában és díszítéssel készülnek el a lábbelik – meséli a mester, megjegyezve, szinte mindig kész elképzelésekkel keresik meg, konkrét formát, fazont, színt kérnek. A megrendelő dolga megálmodni, az enyém pedig elkészíteni. No persze előfordult, hogy kísérővel érkezett a megrendelő, s a kísérője meglátott itt egy bakancsot, és azt mondta, na, nekem ez kell! És megrendelte. Azóta pedig visszatérő vásárló…

A minőség

Napjainkban az alapanyag-beszerzés sok szakmában nehézséget jelent, arra vagyok kíváncsi, mi jellemzi ezt a cipő- és csizmakészítőknél. Szilveszter elmondja, a hazai bőripar gyakorlatilag megszűnt, a kiváló minőségű alapanyagok Olaszországból, Ausztriából érkeznek. – Legtöbbjük marhabőr, igen széles és színes változatban, melyek közt még kígyóbőr-utánzatú is létezik. – S vajon igazi kígyóbőr, az kerül-e a műhelybe? – kérdem ezek után, s megtudom: – igen! Ám a valódi kígyóbőrnek díszítő funkciója van, és csak megrendelésre vásárolom – szögezi le a mester, s hogy leszögezte, kalapácsért indul felszögezni egy varánuszbőrt a polc tetejére. Nagy élmény ilyet is látni! Elmondja, mára a választék túlnőtte a régi bemutatótermet, ezért bővítették, így ma már egy vadonatúj bemutatóteremben csodálhatják a lábbeliket az érdeklődők.

– A westerncsizmákat javarészt bátyámmal közösen terveztük, westernvonalunk egyedi, csak ránk jellemző – hangsúlyozza a cipő- és csizmakészítő. A bemutatóteremben még kalocsai mintával díszített csizmát is látok, továbbá strapabíró bakancsot. – A gazdálkodók szeretik ezeket, mert jól fogja a bokát, no meg nem kell félni, hogy hamar tönkremennek. Két feltétele van ennek: a kiváló alapanyag és a megfelelő technikai összeállítás. Vannak ugye olyan termékek, melyeket nem elég csak ragasztani, mint egy sportcipőt, hanem faszeges vagy kézzel varrott módszert igényelnek. A Gojzer-varrott vagy a rámán varrott megoldást alkalmazzuk, természetesen kézzel, mert ez olyan stabilitást ad a lábbelinek, ami évtizedekig biztosítja viselőjének a kényelmet.