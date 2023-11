A sarki fény élményéből még fel sem ocsúdtunk, már küszöbön az újabb égi látnivaló, az év egyetlen bolygófedése. A különleges elnevezés ritka égi jelenségre utal. Annak során a fogyó Hold vékony sarlója eltakarja majd a szemünk elől a Vénuszt.

– Nappal is jól megfigyelhetjük majd a Holdat és mellette a Vénuszt, a jelenség az egész országban látható lesz szabad szemmel is a tiszta égbolton. Tudni kell azonban, hogy merre nézzen az ember, és legalább egy vadásztávcsövet is érdemes lesz beszerezni, ha tökéletesíteni szeretnénk a látványt – mondta Szabó Róbert.

Az égi jelenség csillagászati távcsővel lesz igazán jól észlelhető. Érdemes valamelyik csillagvizsgálóba ellátogatni emiatt. A látvány a délnyugati égbolton lesz megfigyelhető. Ott látszik majd a 15 százaléknyi vékony holdsarló, amely a fedés kezdetekor 33 fok magasan jár a látóhatár fölött. A távcsőben a nappali égen is fényesen világító Vénusz egy látómezőben lesz a holdsarlóval, és percről perce közelít majd hozzá. A Vénusz nagyon kicsi lesz majd a Holdhoz képest, de felületi fényessége huszonötszörösen meghaladja majd a holdsarlóét.

Szabó Róbert szerint érdemes legalább egy vadásztávcsövet beszerezni csütörtök délelőttre Fotó: archív

A holdsarló déli részén a Schickard óriáskrátere is látható lesz, amely 212 kilométeres átmérőjével az egyik legnagyobb becsapódási kráter a Hold felszínén. Nem sokkal e fölött lép majd be a Vénusz. A páros 11 óra 10 perckor szinte „megérinti” egymást, majd a Vénusz alig egy perc alatt eltűnik a Hold mögött.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló különleges nappali programmal készül erre az alkalomra, amelyen az izgalmas égi találkozót a csillagvizsgáló legnagyobb távcsöveivel és az észlelőrét teleszkópjaival is megtekinthetik a látogatók. Emellett a csillagvizsgáló különleges távcsöveiben a Nap titkai is feltárulnak majd.