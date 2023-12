A kékfrankos szőlő a legtöbbet telepített fajta, amely több mint 7300 hektárnyi területen található meg Magyarországon. Hordós, érlelt borok, könnyű rosék és gyümölcsös vörösborok egyaránt születhetnek belőle. A Nébih szakemberei – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján – összesen 35 kékfrankos száraz vörösbort hasonlítottak össze a Szupermenta legújabb terméktesztjén. A borok különböző borvidékekről származtak, amelyek között 2019-es, 2020-as, 2021-es, 2022-es évjáratúak és évjárat megjelölés nélküli termékek is szerepeltek. A laboratóriumban a szakemberek megmérték többek között a termékek kén-dioxid mennyiségét, valamint ellenőrizték az alkohol- és redukáló cukortartalmukat is. A borászatban fontos szerepe van a kén használatának, ugyanis segíthet elkerülni a borbetegségeket, valamint az íz- és zamatanyagok megőrzéséhez is hozzájárul. Azonban a megengedettnél magasabb mennyiségű kénvegyületek kedvezőtlenül befolyásolják a bor érzékszervi tulajdonságait, és az arra érzékenyeknél allergiás reakciót is kiválthatnak.

A vizsgálati eredmények megnyugtatóak, hiszen a tesztelt kékfrankosok összes kén-dioxid-tartalmát megfelelőnek találták a szakemberek. Ezenfelül a vizsgált borok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői is megfeleltek az előírásoknak, valamint a korábban a forgalomba hozatalhoz szükséges analitikai vizsgálatok során mért eredményeknek.

A szakértők a borok jelölésvizsgálata során ellenőrizték, hogy a kötelező elemek – mint az alkoholtartalom és a forgalomba hozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. A jelölésvizsgálat nem tárt fel hiányosságokat, mindegyik borászati termék eleget tett a jogszabályokban és a vonatkozó termékleírásban előírtaknak.

Az értékelés során végül a 2022-es évjáratú termékeket között első helyezett lett a „Penny Egri kékfrankos száraz vörösbor”, a dobogó második fokára léphetett fel a „Lelovits Tamás Villányi kékfrankos száraz vörösbor”, és harmadikként a „Varga Pincészet kékfrankos száraz vörösbor” végzett.