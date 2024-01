Egyesek azt állítják, hogy nincs kötelezettség, a vadász ott és akkor vadászik, amikor akar, mások szerint az önkormányzatok felé kell előzetes bejelentést tenni. Persze a diskurzus elburjánzott a különböző rémtettek irányába, ami lelőtt kutyáról, kibelezve hátrahagyott nagyvadról és a fülek mellett süvítő puskagolyóról szólt.

Az eredeti kérdésnél maradva, a sümegi Kinizsi Vadásztársaság elnökét, Rédei Zsoltot kerestük fel. A felvetés kapcsán úgy fogalmazott, először is ketté kell választani az egyéni és a társas vadászatot, mivel nem egyforma szabályok vonatkoznak rájuk.

– Az egyéni vadászat tulajdonképpen nem nyilvános, csak a vadásztársaság beírókönyvében szerepel. Itt jellemzően éjszakai vadászatról beszélhetünk, bár szarvasbőgés idején nappal is terepen lehet a vadász. Persze kizárólag a területes tagsággal rendelkező vadász, a saját társasága területén. Ami a társas vadászatot illeti, ott más a helyzet, ugyanis itt az időpontokat az érintett társaság köteles előre bejelenteni a rendőrségen és a vadászati hatóságnál. Amikor nálunk társas vadászat folyik, arról a forgalmasabb utakon kihelyezett felhívásokkal is tájékoztatjuk a lakosságot, sőt a polgárőröktől is kapunk ehhez segítséget – mondta Rédei Zsolt.

Hozzátette, hogy természetbarát emberként megérti azokat, akik szeretnek az erdőben sétálni, kirándulni. Ennek nincs is akadálya, csak ismerni kell néhány fontos tudnivalót, saját biztonságunk érdekében. Bármikor lehet kirándulni, de nagyon fontos az észrevehetőség, ezért a ruházat is lehetőleg jól látható legyen, és, gondolva a sötétedésre, mindig vigyünk magunkkal fejlámpát vagy zseblámpát. A kirándulást pedig eleve nappalra tervezzük.

Azt külön kiemelte a társaság elnöke, hogy mindent összevetve egészen minimális az esélye annak, hogy egy kiránduló közvetlenül a vadat kereső, követő vadásszal találkozzon.