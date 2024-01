Vásárajánló

Az idei második piacnap Zircen

Idén nem zár be télre a zirci piac, de arra ügyelni kell, hogy rövidített nyitvatartása szerint 8 és 10 között oda kell érni a vásártérre

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A zirci termelői és kézműves piacot működtetők az új évre meglepetéssel készültek, ugyanis ezúttal nem zár be télre a piac. A már megszokott időpontban fognak nyitni szombatonként, azaz nyolc órakor. Január 20-án is. Viszont rövidített nyitvatartást terveznek, azaz délelőtt 10-ig mindenképp oda kell érnünk a Reguly-múzeum kertjében lévő fedett vásártérre januárban, februárban és még márciusban is. Aztán 2024 áprilisától megint 8-tól 12-ig piacozhatunk majd.