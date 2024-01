Tévhit, hogy a társasjátékozás csak a gyerekek szórakozása. A játék minden korosztály számára jó szórakozás, ráadásul közelebb hozza egymáshoz az embereket, s nem mellesleg jótékony hatásokkal bír idősebb életkorban. Ezt ismerte fel Pass Lászlóné klubvezető, amikor tavaly ősszel életre hívta a csoportot, ami mára jó hangulatú közösséggé érett.

Összejöveteleiknek kéthetente hétfőnként 16 órától a várpalotai Rákóczi Telepi Tagiskola ad otthont. Idei első foglalkozásukon a klubvezető távollétében Rotter Ferencné vezette a foglalkozást.

– Főleg nyelvi játékokkal készültem, amit aktív koromban, a nyelvtanórákon is szívesen alkalmaztam, s nagyon szerették a diákok. Emellett mindig hozunk különböző társasjátékokat is, így nagyon jó hangulatban telnek a másfél-kétórás összejövetelek – mondta el kérdésünkre Rotter Ferencné, aki hangsúlyozta: fontos, hogy az idősebb korosztály tagjai is átélhessék a játék örömét, kikapcsolódhassanak, és a feladatok segítségével szellemileg frissek, mentálisan egészségesek maradhassanak. A társasjátékok ugyanis fejlesztik az általános gondolkodási és problémamegoldó képességet, a memóriát és a gondolkodási sebességet is.

– Nyugdíjas korban különösen fontos, hogy a memóriánkat megőrizzük, fejlesszük, ezért sok ilyen jellegű játékot szoktunk kipróbálni – tette hozzá.

A társasjátékok egyszerre képesek szórakoztatni, elgondolkodtatni, kikapcsolni, egy asztalhoz ültetni barátokat, sőt, akár ismeretleneket is. Ennek jegyében várják további érdeklődők csatlakozását a klubhoz.

– Örömmel fogadunk bárkit, aki csatlakozni szeretne hozzánk. Minden alkalommal a Rákóczi Telepi Tagiskolában tartjuk a foglalkozásokat, az intézmény ezzel támogatja törekvéseinket, amit ezúton is köszönünk – jegyezte meg Rotter Ferencné.

A Várpalotai Társas/játék Klub következő programja rendhagyó időpontban lesz. Hétfő helyett ezúttal január 23-án, kedden 16 órára várják a játszani vágyó nyugdíjasokat a Rákóczi Telepi Tagiskolában.