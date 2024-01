Program- és túraajánló 23 órája

Már tudjuk, hova megyünk a hétvégén – bakonyi vízeséshez és ByeAlex gitárosának koncertjére

A Római-fürdő a Bakony egyik legnevesebb látnivalója és legnagyobb vízesése, és most van is benne víz, bőven, ezért most érdemes megnézni. Szintén kihagyhatatlan a szombati zirci koncert. Négy innen származó zenész lép fel, köztük a Mörk és a ByeAlex és a Slepp gitárosa.

Rimányi Zita Rimányi Zita

A Római-fürdőben most bőven van víz, így a Gaja csobogva, zubogva alkot fátylat a lépcsősen elhelyezkedő nagy köveken; a szurdok függőlegesen magasodó sziklafalain a zöld mohát és borostyánt csodálhatjuk meg Forrás: Szelfi Off Túrák

Programajánló: dzsemmelés a Mörk és a ByeAlex és a Slepp gitárosával Zircen Dzsesszzenészekkel – Ujvári László Lehellel, Szeifert Bálinttal, Schnellbach Dáviddal és Braun Zsolttal – beszélgethetnek az érdeklődők a zirci könyvtár felújított épületének klubtermében január 6-án, pályájukról, a zenéről. Előtte, 18 órától persze koncertet adnak. Meghallgathatjuk játékukat, a dzsessz örömzenélést, improvizációt. Miért lesz ez különleges a zenei élmény mellett? Azért, mert a négy zirci származású zenészből három alapítótagja a Jamprovize zenekarnak, ami most, 15 év után újra összeáll egy műsor erejéig. Szeifert Bálintot egyébként a Mörk zenekarból ismerhetjük, Schnellbach Dávid a ByeAlex és a Slepp gitárosa.

Túraajánló: a Bakony legnagyobb vízesése A Bakony legnagyobb vízesése a Római-fürdő, de nem mindig van benne víz. Nyáron általában simán besétálhatunk a mederbe, decemberben viszont egészen más látványt nyújt, érdemes ilyenkor is megnézni. Most bőven van benne víz, így a Gaja csobogva, zubogva alkot fátylat a lépcsősen elhelyezkedő nagy köveken. Azokon és a függőlegesen magasodó sziklafalakon a zöld mohát és borostyánt csodálhatjuk meg. Vigyázzunk közben az ösvény csúszós részein, a köveken. Kutyával kirándulóknak is ajánlható ez a hely. Bár a rómaiak a fürdőkultúrájukról is híresek voltak, és Pannónia provincia területén az ókorban számos építményt létrehoztak, a Bakonynána, Tés és Jásd közelében lévő neves látnivaló, a Római-fürdő természeti képződmény. Egy különleges szurdok. Földtörténeti érdekességeket találhatunk a közelében.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!