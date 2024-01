A túrázók számára nagy a választék, eldönthetik, hogy vadregényes helyen kívánnak kikapcsolódni, vagy inkább a jobb utakat részesítik előnyben. Különösen jó túracélpont a Badacsony tetején lévő, 2011-ben felavatott, 18 méter magas kilátó, ami különleges élményt, nem mindennapi panorámát biztosít a látogatók számára. A legismertebb és egyben legmagasabb tanúhegy a 438 méter magas Badacsony, ami minden évszakban impozáns látvány.

A Tapolcai-medence közepén emelkedő Szent-György hegy is kedvelt kirándulóhely. A 415 méter magas, bazaltoszlopairól méltán híres hegy gyomrában egy időben barlangászok keresték a mondabeli sárkány barlangját, azonban a jelentős mennyiségű omladék miatt nem sikerült feltárni a feltételezett jeges barlangot. A helyenként 30-40 méter magasba emelkedő bazaltoszlopok orgonasípokhoz hasonlóan sorakoznak egymás mellett, amelyek az északi oldalon hangsúlyosabbak, látványosabbak.

Tapolcától északra a Haláp tűnik fel, amely a bazaltbányászat miatt vesztette el régi formáját. Kitermelés ma már nincs, viszont 2019-ben adtak át egy 3 kilométer hosszú, tizenkét állomásból álló tanösvényt, amelynek több pontjáról pazar kilátás nyílik a környező tanúhegyekre. A hegy eredeti magassága 358 méter volt, de a bazalt kitermelése folytán mára ebből 291 méter maradt.

A veszprémi oldalon a Csobánc magasodik (375 méter), s várromjával ma is emlékeztet a hősi végvári múltra. A csúcs megközelítése csak gyalogosan lehetséges, Gyulakeszi vagy Diszel felől ajánlott. A Csobánc tetejéről jól szemügyre vehető a közeli Gulács (393 méter), a Tóti-hegy (346 méter), valamint a Hegyesd kúpja. Ez utóbbi tetején is volt egy kisebb, szinte csak szobányi erődítmény a végvári időkben. A Hegyesdi Várhegy Tanösvény mellett a mintegy hét kilométer hosszú, 290 méter szintkülönbségű szigligeti Kamon-kő Tanösvény is izgalmas túrát ígér, amelynek jutalma a tetőről elénk táruló pazar látvány. Ez persze mindegyik hegytetőre igaz, azzal a különbséggel, hogy más és más nézetből figyelhető meg a csodálatos vidék.