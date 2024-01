– Elvétve akad egy-egy vendég, aki még a téli, egzotikus utak iránt érdeklődik. Többnyire a repülős utak, Zanzibár és Thaiföld a keresett úti cél, de az autóbuszos utakat ugyancsak keresik még. Azok közül az egynaposak a velencei karneválra és a mohácsi busójárásra indulnak. Dubaj helyett már sokan inkább egy-egy arab országot választanak, amely olcsóbban elérhető, például Ománt jelölik meg úti célként.

Idén új célpont Zanzibár, ahova már közvetlen járat indul, valamint Omán is felkapott

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az egyéni utazási lehetőségek iránt még nincs érdeklődés, viszont egyre népszerűbbek a hajós utak. Azok márciusban és decemberben akciósak, akkor nagyobb a kereslet irántuk, és körülbelül fél év múlva már utaznak is a választott útvonalon a vendégek. A nyári úti célok közül népszerűek Görögország szigetei repülővel, valamint Törökországot, Spanyolországot, Ciprust keresik fel nagyon sokan a családosok közül. Egyiptomba ugyancsak sokan utaznak nyáron, a meleg ellenére is. A nagyobb japán, brazil, chilei, perui körutazásokra ugyancsak vannak jelentkezők, többen, mint a korábbi években. Ennek oka minden bizonnyal a Covid is, de már oltást sem kérnek sok helyen, a járvány az utazni vágyók nagy részét már nem tartja vissza.