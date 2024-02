Most, hogy a napokban megízlelhettünk valami korai tavaszféleséget, nem is vágyunk már a télre, a hóra, a hidegre. Persze amúgy sem... Az előrejelzések szerint ma reggel Veszprémben és a vármegye nagy részén még erősen felhős lehet az ég, majd úgynevezett fátyolfelhők szűrik a napot, csapadék nem lesz, majd napközben még megerősödhet a szél. Állítólag a hőmérséklet 9 °C (reggel) és 14 °C (délután) körül lehet majd. Jó hír a telet temetni vágyóknak, hogy nagy változások a következő napokban sem igazán lesznek. Az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő ígérkezik, ami úgy tűnik, hogy egy hétig így is marad. Az orvosmeteorológia szerint egyébként a szeles tájakon élők körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok. Ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. De elég körbenézni, sajnos nem kell ehhez manapság szél sem...