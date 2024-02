A hosszú, hideg, fakó tél végéhez közeledve biztosan sok hölgy vágyik rá, hogy a tavasz beköszöntével új lendületet vegyen, kicsit megújuljon. Itt az idő, hogy előhívjuk a legjobb formánkat, változzunk és változtassunk, színesedjünk. Ehhez ad tanácsot Tóthné Bosnyák Zsófia színtanácsadó és Wéber Katinka sminkes.

Tóthné Bosnyák Zsófia színtanácsadó szerint a téli időszakban alapvetően kevesen mernek színeket hordani, melynek akár lelki okai is lehetnek.

– A reggeli készülődésnél az egyik biztonsági játékos a fekete, viszont ez nem minden nőnek áll jól. Sokan eltűnnek a bézs és a szürke színekben is, ami gyakran nem tudatosan történik. A tavasz beköszöntével, amikor a természet éledezik, úgy mi is már nagyobb kedvvel nyúlunk színekhez, vágyunk arra, hogy kivirágozzunk. A napsugár melege végre megengedi a lengébb öltözködést, ezáltal sokkal bátrabban viselünk vidámabb árnyalatokat, ami a hangulatunkon szintén tükröződik. Azonban azt tudnunk kell, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen színeket hordunk, hiszen megkülönböztetünk tavasz, nyár, ősz és tél színtípusokat – mondja Zsófia. A helyes színválasztással hatalmas változást tudunk elérni, hiszen egy jól összeállított outfit akár mínusz kilókat és éveket is jelenthet. A színtanácsadás segít megtalálni a legelőnyösebb színeinket, nem beszélve arról, hogy leredukálódik az öltözködésre szánt időnk, és nem költünk feleslegesen olyan ruhadarabokra, amelyek biztosan a szekrény mélyén kötnek ki. Az összhatást tekintetve egy nő életében persze a megfelelő smink kiválasztása is legalább olyan fontos, mint az öltözködés, így a workshop keretében nagy hangsúlyt fektetünk a sminkes praktikákra is.

Wéber Katinka sminkes elmondása szerint a legtöbb nő csak összezavarodik a drogériában található színkavalkádtól, nincsen tisztában az adottságaihoz illő sminktípusokkal, vagy nem ismeri az évszaktípusát, pedig ennek tudatában akár rövid idő alatt is látványos eredményt érhetne el a rohanó reggeleken is.

– A bőrünk árnyalata ugyanis megváltozik és reagál a különböző színek rezgéseire. Van, amitől sápadtabbnak, sárgásnak tűnik az arc, mástól kivirul és szép pozsgás lesz. Például egy olívás tónussal rendelkező hölgynek teljesen más áll jól, mint egy hófehér bőrűnek. A jól megválasztott smink kiemeli a természetes adottságokat, elhalványítja a bőrhibákat, vagyis élettel tölti meg az arcot. Ahhoz, hogy egy nő a legszürkébb hétköznapokon is ragyoghasson, nem kell sok sminkterméket használnia. Elég, ha megtanulja helyesen alkalmazni a színeket, persze nem mindegy, hogy hogyan. Érdemes profi szakember segítségét kérni, aki megtanítja az alapvető mozdulatokat, praktikákat, amelyek megkönnyíthetik a sminkes rutinunkat. A tökéletes bőrkép és a megfelelő árnyalatú rúzs kombinációja olyan fegyver lehet egy nő kezében, amivel bármikor üde megjelenést kölcsönözhet magának csupán néhány perc alatt, akaratlanul is növelve ezzel a személyes erejét, kisugárzását. A lelki egészség szempontjából kifejezetten fontos, hogy egy nő vonzónak érezhesse magát kortól függetlenül - mondja Katinka.

A Nők történelmének hónapja alkalmából Tóthné Bosnyák Zsófia színtanácsadó és Wéber Katinka sminkes Sümegen a Kisfaludy művelődési központban tart előadást március hetedikén, Tapolcán pedig kiscsoportos workshopot március 24-én, hogy az érdeklődők újra felszínre hozhassák a bennük rejlő ragyogó nőt. A Tündérszépek versenyén sikerrel indulók számára hasznos tanácsokat adhatnak a programok is.