Semmihez sem fogható érzés, amikor az ember alámerül a téli Balatonban, érzi a lába alatt a talajt, élvezi a gyönyörű környezetet, sokszor a napfényt is, eggyé válik a természettel, ami önmagában is csodát jelent és rendkívül jó érzéssel tölt el. A hideg víz simogat, elűzi a stresszt, kivételes energiát, frissességgel ad. Nem mellékes, hogy a hidegfürdőzőket az is jó érzéssel tölti el, hogy képesek alámerülni a néhány fokos vízben, képesek arra, hogy fejben eldöntsék, meg tudják és meg is fogják csinálni, mert az extrém kihívást nem feladatnak, hanem különleges ajándéknak tekintik. A kedvező fizikai hatásán túl lelkileg is hatalmas pluszt ad mindez, nem véletlen, hogy Pribék István tréner vezetésével a Balatoni Jegesmedvék egy jókedélyű, kitűnő közösség!