Most viszont már vidáman együtt fogócskázik Pite és Vacak, a varázsszert a változáshoz többek közt a kirándulások, a túraprogramok adták, amelyekről már többször írtunk, ugyanis a polányi pulipár és gazdáik történelmünk fontos helyeit látogatták meg, várromokat jártak be, és a földtörténet szempontjából érdekes tájakat ismerhettünk meg velük a beszámolóik alapján. A múltidéző mancsjárat még folytatódhat is, kedvet adva Veszprém vármegye csodás részeinek felfedezéséhez. „Már nincs rajta Pitén az intézkedés terhe, de széles skálán hallatja a hangját, szeret beszélgetni, mindent elmesélni, átbeszélni, vagy csak kidünnyögi az érzéseit, gondolatait, még jó, hogy Vacak nem ilyen szószátyár” – tudtuk meg Barbarától, aki úgy véli, szeretve élni jó, ahogy pulijaik is tehetik, akik pedig ezt viszonozzák, gazdáiknak okoznak boldogságpillanatokat. Barbara szívből kívánja mindenkinek, hogy részesüljön annyi szeretetben a mindennapjaiban, amennyire csak szüksége van.