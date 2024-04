Nincsen rózsa tövis nélkül – tartja a köz egyik népszerű mondása. De ez azért több sebből vérzik, mintha beleszédültünk volna egy rózsabokorba. Mert ez, ugye, nagyjából annyit jelent, hogy nincs az életben hiánytalan, tökéletes öröm, zavartalan boldogság. Pedig van. Még akkor is érkezhetnek kegyelmi pillanatok, tökéletes MOST-ok, amikor úgy érezzük, hogy nem túl rózsás a helyzetünk. Nálunk például elkezdtek nyílni a rózsák. Ez már önmagában is örömforrás, ráadásul az első apró sárga virágokat hoz, több méter magasan kúszik az ég felé, és egy darab tövis, nem sok, annyi sincs rajta. Súlyosbító körülményként az észrevétel botanikai szempontból is téves, ugyanis a rózsának nem tövise van, hanem tüskéje. Azaz merev, fásodott, hegyes, szúró felületi képződménye. Úgyhogy fel a fejjel!