A csomag megérkezett a raktárba, de hiányos címadatok miatt nem tudták kézbesíteni. Kérjük, erősítse meg címét a linken (és a link). Magyarul ezt az üzenetet kapta ismerősöm a minap. A üzenet képen is látható, hisz lefotózta, elküldte, én a képet megvágtam, s most közzétesszük, íme:

Szintet léptek az online-csalók

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az üzenetet egyébként dánul írták, bár pontosan, szabatosan. A bökkenő csupán annyi, hogy ismerősöm soha nem járt Dániában, és nem is rendelt semmiféle csomagot, ami most raktárban várakozna valahol. Azon okból kifolyólag nem – merthogy nem is létezik. Léteznek viszont az online-csalók, akik ezzel az akciójukkal újabb szintet léptek: nemzetközivé, globálissá vált a modern kori információszerzés módja! Adatok megszerzése, nyilván ez a cél.

Számtalanszor elmondtuk, tesszük ezt most is: ne adjuk meg személyes adatainkat sem idehaza, sem Dániába, sem sehová sem küldve a világba. Ki tudja, kik és mire kíváncsiak?

Ja, bocsánat! Aki ezt küldte, az nagyon is jól tudja…