Javában zajlik a Tündérszépek regionális fordulója, ahol Veszprém vármegye szépei Fejér és Zala hölgyeivel várják a szívecskéket nap mint nap. Nem késő azonban még csatlakozni hozzájuk: nevezz még ma, akár saját fényképekkel, akár profi portfóliófotózást kérve! Április 17-én a lovasberényi Schneider Kata mutatkozik be országos szépségversenyünkön.

Kata Lovasberényben él jelenleg még a szüleinél, de pár éven belül szeretne saját otthont a párjával. Szeret tanulni és új dolgokban kipróbálni magát éppen ezért elég sok szakma van 19 évesen a kezében, például ruházati eladó, óvodai és bölcsődei dajka, bébiszitter, műkörmös. Szeretne a jövőben sikeres ember lenni, és lehetetlennek tűnő dolgokat is elérni. Szeret sütni, főzni. Szeretné kipróbálni magát a modellkedés és szépségversenyek világában is. Már az is boldogság és nagy büszkeség lenne neki, ha a döntősök között lehetne.

Kata 162 cm és vízöntő csillagjegyben született. Kedvenc étele a csirkemell, kedvenc itala a limonádé és koktélok. Parfümökből az édes, de mégis erős illatokat kedveli.

