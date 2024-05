– A nagy szél talán sokakat elriasztott, vagy nem, de Almádiba gurulunk hamarosan, ahol közös sütögetős, vendéglátós, evős-ivós délutánt rendezünk – vázolta Balázs a veszprémi gördeszkások majálisának programját. A mostani természetesen nem az első a sorban. Erről így beszélt:

Veszprémben találkoztak május 1-jén a környék gördeszkásai

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– A '90-es évek elején egyszer csak Veszprémben május elsején nem volt felvonulás, miközben mi, helyi srácok elkezdtünk gördeszkázgatni. Aztán az egyik srác benyögte, hogy guruljunk le Almádiba. Ami akkor azért volt nagy dolog, mert nem volt bicikliút, és tudtuk, hogy a közúton kell megtennünk ezt a távolságot – emlékezett a kezdetekre Balázs. – Keményre sikeredett, de természetesen kikötöttünk a balatonalmádi gombáknál.

Onnantól évekig, egészen 2001-ig mindig ez volt: találkozó május elsején, majd gurulás a Balatonhoz. Elmondta azt is, hogy sokan kezdtek el a '80-as évek közepén gördeszkázni a szép emlékű Pemü műanyag deszkával, mert akkor azt lehetett Magyarországon kapni. Itthon gyártották, olyan 500 forint körül volt az ára. Majd sokan felhagytak mindezzel, köztük ő is, mert egyszerűen nem volt továbbfejlődési lehetőség. Találkozott aztán egy veszprémi sráccal, Németh Szilárd Szicsuval, aki hozott egy nagy gördeszkát, talán Ausztriából.

– Megmutatta, hogy van olyan, hogy ollie deszka. A deszkát a levegőbe lehet varázsolni a lábad alatt, úgy, hogy nincs hozzákötve, ragasztva. Elhinni is nehéz volt – mesélte Balázs, aki szerint az elmúlt időszakban több komoly fellobbanása is volt a veszprémi deszkás közösségnek. Például két-három évvel ezelőtt egy nagyon tehetséges brigád jött össze.

– Sajnos, ha nincsen pálya, és nincs olyan erő, ami összefogja a csapatot, akkor senki nem érti, hogy hosszú távon mit kaphat ettől – fogalmazott, és hozzátette, nem mondtak le arról, hogy Veszprémben is lesz egy pályájuk, és remélik, a jövőben nem szélednek szét a fiatalok.

Közben örömmel fedezte fel a veszprémi deszkások egyik ,,ősatyja", hogy a régiek közül például Santos is megérkezett Budapestről.

– Korban ötven év most a plafon, de lesznek most 12 éveseink is, akik tavaly a táborunkban voltak. Ők most gurulni jöttek – tette hozzá.

Gördeszkás tábor egyébként idén is lesz: a júliusi már megtelt, míg augusztus második hetére van még néhány hely Balázséknál. Eddig jutunk, mert fotós kollégám csoportképre hívta az idei suhanókat, akiknek – mint a világon milliónyi társuknak – a gördeszkázás egyet jelent a szabadság szeretetével és a barátsággal.