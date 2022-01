A liganet.hu beszámolója szerint a LIMÉSZ még decemberben kezdeményezte a bértárgyalások megkezdését az Avar Ajka Kft.-nél. Az előzetes egyeztetéseken a munkáltató álláspontja az volt, hogy az önkormányzati elvonások, ezáltal a költségvetés tervezése miatt csak januárban tudja megkezdeni a tárgyalásokat, és igencsak kétségesnek tartotta, hogy meg tudja-e adni a szakszervezetek által kért béremelést.

A követelés megfogalmazása előtt a LIMÉSZ elnöke egyeztetést folytatott a tagsággal, külsős szakértőkkel, és a LIGA Szakszervezetekkel. A LIGA Ifjúsági, Munkás Érdekvédelmi Szervezet korábban, 2021. december 13-án, a LIGA Szakszervezetek, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Fővárosi Vízművek Szakszervezete, a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete, a Fővárosi Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével együtt az önkormányzati elvonások kapcsán a Pénzügyminisztériumhoz fordult, kérve, hogy „a települési önkormányzatokra vonatkozó kompenzáció szempontjai között fokozottan vegyék figyelembe a bérszínvonal emelésére vonatkozó munkavállalói érdekeket és igényeket.”

Válaszában Varga Mihály pénzügyminiszter világossá tette, hogy az adókedvezmény miatti kiesést a kormány a 25 ezer fő alatti települések esetében automatikusan pótolja, és ezen önkormányzatokat a kiesett bevételekért kárpótolja. Továbbá az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti bölcsődei és köznevelési ágazatban dolgozó pedagógusok béremelésével járó többletköltségeket ellentétezi.

A béremelésre történő felkészüléshez jókor jött a Pénzügyminisztérium válaszlevele, amely levél értelmében a LIMÉSZ álláspontja az volt, hogy a fenntartó Ajka városa nem kevés kompenzációhoz jut, és ennek következtében a költségvetési megtakarításait fordíthatja a város cégei-, köztük az AVAR AJKA bérköltség növekményére.

A szakszervezet azt is hangsúlyozta, hogy a minimálbér és a szakmai bérminimum 20%-os emelése, a magas infláció, és a kormány jelentős adóteher-csökkentése nyomán megtakarítások keletkezhetnek az önkormányzatnál, és ezt az önkormányzat béremeléssé tudja fordítani.

A szakszervezeti érvek előtt meghajolt vállalat, így az „AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vezetője január 21-én tájékoztatta a szakszervezetet, hogy elfogadja a LIMÉSZ javaslatát, és 2022. január 1-től az érintett munkavállalóknál 20%-os béremelést hajt végre.

Dr. Bognár Ferenc hozzátette, a konfliktus megoldásában sokat számított a LIGA Szakszervezetek segítsége. A szakszervezeti vezető emlékeztetett, októberben még nettó 150-160 ezret kerestek a rakodók, valamint 170-180 ezret a gépkocsivezetők, de tavaly sikerült kiharcolni (lásd a korábbi cikkünket) egy rendkívüli, 10 százalékos bérfelzárkóztatást, és erre jött most a 20 százalékos bérfejlesztés. Dr. Bognár Ferenc bölcs döntésnek tartja, hogy Ajka városának és az AVAR-AJKA Kft. vezetői megértették, a pénzügyi lehetőségek adottak erre a béremelésre, köszönetet mond azért, hogy éltek is ezzel a lehetőségekkel, és örül, hogy a legnehezebb helyzetben lévő munkavállalóknak is méltó béremelést sikerült biztosítani.