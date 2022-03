A megújult szakképzési rendszer egyik eleme az okleveles technikusképzés, amelyet a Veszprémi Szakképzési Centrum a következő tanévben két ágazatban hirdetett meg. A beiratkozott tanulók az Ipari Technikum vegyipar, illetve informatika és távközlés ágazatban meghirdetett képzésekben jelentkezhettek okleveles technikus képzésre. Az együttműködésről szóló dokumentumot Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója, Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja, Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja és Irányi László, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum igazgatója írták alá az intézmények közötti szoros együttműködés megerősítéseképpen.

Gelencsér András köszöntőjében kiemelte, a Pannon Egyetem beiskolázási portfóliójában a Veszprémi Szakképzési Centrum, és kitüntetetten az Ipari Technikum kiemelt szereppel bír. - A közvélemény számára a szakképzés az nem jelent megfelelő belépési szintet a felsőoktatásba, ez azonban téves. Azt kell tudatosítanunk a szülőkben és diákokban, hogy a szakmai tudás, amelyet a szakképzésben el tudnak sajátítani a diákok, az nagyon jó beugró az egyetemi képzéshez. Ad extra motivációt, hiszen nem csak elméleti tárgyakat tanulnak a diákok, de belekóstolnak a vállalati ágazat világába is. Az, hogy ezáltal megkönnyítjük a szakképzésből érkező diákok felvételét az intézményünkbe azt gondolom, az Ipari Technikumot is szimpatikusabbá tesszük beiskolázási szempontból – tette hozzá a rektor.

Pap Máté kancellár arról beszélt, hogy a szakképzés átalakításának alapja a Szakképzés 4.0 stratégia, amely 10 kiemelt fejlesztési területet jelöl meg. Ezek közé tartozik a középfokú szakmai oktatás és a felsőoktatás együttműködésnek erősítése. - Célunk, hogy a szakképzésben tanulók számára kiszámítható karrierívet, egy életpályamodellt biztosítsunk. Ennek fontos eleme, hogy tehetséges technikusaink megfelelő tudással rendelkezzenek a felsőoktatásba való belépéshez. A siker érdekében kiemelt feladatunk az egyetemi és technikusi képzési tartalmak összehangolása, amelyet az okleveles technikus képzések elindításával biztosítunk – mondta el Pap Máté kancellár.

Kavalecz Gábor főigazgató kiemelte, a képzést elvégzett tanulók technikusi oklevelében a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölés jelenik majd meg. Ezzel a képzéstípussal is szeretnék megerősíteni a jó kapcsolatukat az egyetemmel.

Irányi László az Ipari Technikum igazgatója hozzátette, a szakképzés sok változáson esett át az elmúlt évtizedekben. Elmondta, azzal, hogy az egyetem méltónak találja az intézmény diákjait az azonnali felvételre, azt erősítik, hogy az Ipari Technikumban olyan minőségi oktatás folyik, amelyben az egyetem meg tud bízni.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja szerint a felsőoktatást nem lehet „szigetszerűen” kezelni és vizsgálni. - Ahhoz, hogy egy egyetem eredményesen elláthassa az oktatási feladatait fontos, hogy aktív kapcsolatban legyen a kibocsájtott diplomásokat felvevő piaccal, de ugyanilyen fontos, hogy szoros együttműködésben dolgozzon a hallgatói bemenetét biztosító közoktatással is. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy a diákoknak milyen módon tudunk egy olyan integrált fejlődési pályát kínálni, ami ugyanakkor minden képzési szinten magában hordozza egy végzettség megszerzését és az elhelyezkedés lehetőségét a munkaerőpiacon. Erre a problémára ad választ a most aláírásra kerülő megállapodás – tette hozzá Csillag Zsolt.

Az okleveles technikusképzés újszerű megoldást nyújt a szakképzésben, elsősorban műszaki, informatikai és gazdaságtudományi területen. A modell lényege, hogy az együttműködő szakképző és felsőoktatási intézmény közösen alakítja ki a képzés emelt szintű szakmai programját, és a képzést sikeresen elvégző diákok számára egyrészt automatikus felvételt garantál az egyetemre, másrészt az előre meghatározott kreditek beszámításával még felsőoktatási tanulmányaikat is tudják rövidíteni. A most aláírt megállapodás alapján ez a lehetőség idén ősztől már Veszprémben is elérhető lesz az iparis diákok számára.