Az ennek apropóján tartott sajtótájékoztatón Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta: lehetetlen megtippelni, hogy a gyermekeink mit fognak dolgozni 30-40 év múlva azokból a szakmákból, amelyeket most oktatnak, azonban szeretnék bemutatni azt a színes palettát, amivel jelenleg szolgálhatnak a hozzájuk jelentkezőknek. Ezért korábbi kezdeményezésekre építve családi napot álmodtak meg jövő szombatra.



Mint megtudtuk, minden iskolájuk részt vesz az eseményen. Kiemelt fontosságú számukra a beiskolázandó ­diákság, akik most 6–7. osztályosok, és természetesen a fiatalok szülei. Hangsúlyozta, nemcsak az iskolák lesznek jelen, hanem a duális intézmények is. Szerinte ez azért is kiemelt fontosságú, mert a VSZC az iskola kereteit tudja megmutatni, míg a cégek – például a Denso, az E.ON vagy éppen a Stella – képviselői abba a miliőbe adnak betekintést, amit ők nyújtanak.



Szabó Zoltán, a Jendrassik– Venesz Technikum igazgatója elárulta, közel 70 szakmát fognak népszerűsíteni a társintézményekkel minél interaktívabban azért, hogy a diákok még inkább átlássák, és ráérezzenek egy-egy szakma lényegé­re. A szépészet, a rendvédelem, a robotika, a vendéglátás, a közgazdaságtan is mind-mind megjelenik, de nem a szokásos, „nyers” módon, hiszen sok más mellett lesz szappanöntés, fakanálkészítés, robotépítés, ördöglakat-készítés, lézeres céllövészet, airsoft, veteránautó-kiállítás, bankjegyfelismerés és könnyűzenei előadások is. Szeretnék megmutatni azt is, hogy mennyire változott meg egy-egy szakma.



Banics Izabella főszervező, a Veszprém Szakképzési Centrum pályázati és marketingreferense kiemelte, mindezek mellett ugrálóvárral, szumóval csakúgy készülnek, mint ahogy lesz futóverseny és kispályás labdarúgótorna is. Egy nyereményjátékot is szerveznek, amit az eseményre készült pontgyűjtő füzetbe kell majd vezetni, és a nap végén leadni. Érdemes megtölteni, hiszen húsz ajándékcsomagot sorsolnak majd ki a szervezők a nap végén.



A Szakmaszombat ingyenes, és jövő szombaton 10– 15 óra között rendezik meg a Jendrassik-iskolában.



Banics Izabella, Kavalecz Gábor és Szabó Zoltán tartalmas, családias Szakmaszombatot ígér

Fotó: Juhász-Léhi István