Schwartz Béla polgármester köszöntötte Palkovics Lászlót aVállalkozói Fórumon. A városvezető röviden vázolta a legfontosabb tudnivalókat a 30 ezres Ajka iparának múltjáról és jelenéről. Kitért arra a problémára is, hogy visszaesett a felsőfokú végzettségűek aránya napjainkban, ezért stratégiai megállapodást kötöttek a Pannon Egyetemmel. Azt várják az együttműködéstől, hogy sikerül pótolni a hiányzó, mintegy 100-120 mérnököt a városban. A polgármester a termelékenység kapcsán kiemelte, hogy két-három olyan ajkai cég is van - köztük a Poppe üzeme - amely a magyar átlag két-háromszorosát produkálja termelékenységben. Beszélt a helyi erőműről is, ahol biomasszából állítanak elő villamosáramot, és a cég négy kazánja közül kettőt már teljesen átépítettek. Megemlítette a Kókai Kft. is, amely a magyar vállalkozásokat jól példázza, és mint később kiderült, ahol Palkovics László is járt már korábban.

Navracsics Tibor kormánybiztos megjegyezte, hogy már a második Vállalkozói Fórumot szervezték meg a polgármesterrel. Első alkalommal Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke volt a vendég a városban. A térség országgyűlési képviselő-jelöltje bízik abban, hogy ez a sorozat folytatódik majd, és élő párbeszédet sikerül kialakítani az ajkai gazdasági élet szereplői és az országos döntéshozók között.

Palkovics László előadásának – autós hasonlattal élve – „ Akkor most előztünk, vagy nem előztünk?” címet adta. Az innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, hogy előzni akkor, lehet, ha az autónk alkalmas erre, de ehhez jó néhány feltételnek teljesülnie kell. A magyar gazdaság képes az előzésre – fogalmazott, megjegyezve, hogy 2021-ben a gazdaság 7,1 százalékos GDP növekedést produkált, és közben nőtt a foglalkoztatás. A valaha volt legmagasabb, 73 százalékos foglalkoztatási rátát produkálták 2021-ben. Megjegyezte azt is, hogy az EU top három országa között volt a hazai beruházások üteme 2015 és 2019 között. Kiemelte, hogy a kutatás-fejlesztéssel foglalkozók száma megduplázódott 2010 óta Magyarországon, ezen a területen Veszprém megye is élen jár.

Palkovics László átfogó előadásából kiderült, hogy a járványhelyzet idején mintegy 2000 milliárd forintot fordítottak termelőeszköz beruházásokra, és 2021-ben érték el a valaha volt legmagasabb beruházási rátát, ami tovább nőhet 2022-ben. Az infrastruktúra fejlesztés kapcsán elhangzott, hogy jelen pillanatban harmadikok vagyunk az EU-ban gyorsforgalmi utak építésben, és szó esett az M8-as és M9-es autópálya fejlesztésről is.

A jövővel kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy 2030-ra az itthon forgalomba kerülő buszok 70 százalékát, a négy magyarországi gyárban készült járművek adják majd, és a vasút fejlesztés keretében, 2030-ra 10-ből hét vasúti jármű készül majd hazai gyárakban. Szóba került a hadi ipar is, amelynek keretében például Zalaegerszegen harci járműveket, Kiskunfélegyházán kézi fegyvereket gyártanak majd, illetve Gyulán Airbus üzemet, Várpalotán lőszer-, és robbanóanyag gyárat is építenek.

Az egészségiparban 2030-ra, több mint duplájára emelik a hazai termékek és szolgáltatások arányát, és a kormány döntött a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításáról is.

Palkovics László beszélt arról is, hogy Magyarországnak van ma a legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitása Európában, ami egy nagyon fontos képessége az országnak. Szó esett még a napenergia kapacitás növeléséről, a szakképzés és a felsőoktatás átalakításáról. Kiderült az is, hogy a Tudományos Innovációs Park hálózat létrehozására 2700 milliárd forintot költenek majd, és Veszprémben is lesz egy ilyen. A miniszter javasolta az ajkai vállalkozásoknak, hogy a Pannon Egyetemmel megállapodást kötve kapcsolódjanak be a duális képzésbe. A közel egyórás, átfogó előadás végén a jelenlévő cégek képviselői három kérdést intézhettek a miniszterhez.