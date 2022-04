A járművek a napokban érkeztek meg a közlekedési társasághoz, és 16-26 éves buszok kiváltásával fiatalítják az állományt. Újdonságuk az a vezetéstámogató biztonsági rendszer, amely a gyalogosokat és a kerékpárosokat is érzékeli, s adott esetben vészfékezéssel segít a jármű vezetőjének elkerülni a balesetet.

A Kravtex Kft. tavaly szeptemberben és októberben 55 Credobus Inovell 12 típusú, 12 méteres, normál padlós autóbuszt adott át a Volánbusznak, idén április 1-ig pedig megérkeztek az Omnibus Hungária Kft. Mercedes-Benz Intouro M típusú távolsági helyközi forgalmat kiszolgáló autóbuszai is. A járművek a legkorszerűbb, Euro 6e környezetvédelmi besorolású motorral készültek, 73 utast szállíthatnak, vírusellenes aktív szűrős légkondicionáló berendezéssel, kamerarendszerrel, fedélzeti utastájékoztató berendezéssel és USB-töltőpontokkal felszereltek. A normál padlós kialakításnak köszönhetően a hosszabb utaknál elengedhetetlen poggyásztér is az utasok rendelkezésére áll. Az autóbuszok a legfejlettebb vészfékasszisztens rendszerrel ellátva kerülnek forgalomba. Az már a gyalogosokat és a kerékpárosokat is érzékeli, igyekszik elkerülni az ütközést.

Az új járművek megyeszékhelyekről vagy nagyvárosokból kiinduló helyközi autóbuszvonalakon szolgálják az utasok kényelmét. Az autóbuszok összértéke több mint 2 milliárd forint. A MÁV–Volán-csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb közösségi közlekedési szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében – a 2021 végéig lezárt beszerzéseknek köszönhetően – csaknem 1800 új és újszerű autóbusz állt, illetve áll forgalomba. A társaság idén további 1000 új jármű beszerzését tervezi. Év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának 45 százaléka megújulhat, a flotta átlagéletkora 8 évre csökkenhet – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.