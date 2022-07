A belépődíj ellenében látogatható rendezvényen – amelyet első alkalommal szerveznek meg szeptember 29. és október 2. között a jezsuita templomkertben – a régió legjobb éttermei és borászatai mutatkoznak be, valamint workshopokat és szakmai programokat is tartanak.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az EKF-program lehetőség a városnak és a régiónak is, amelyben 116 település csatlakozott Veszprémhez. Felidézte, a pályázat címe az angol beyond szó volt, ami meghaladást, átlépést jelent: ahogy az EKF-programmal a város és a régió törekszik arra, hogy átlépjen a lehetőségein, ugyanez a célja a gasztronómiában a Balatoni Körnek, amellyel szintén együttműködik a város.

Mészáros Zoltán, a Balaton Wine&Gourmet ügyvezető igazgatója kiemelte, a fesztivál – amelynek ötlete már az Európa Kulturális Fővárosa első terveiben is szerepelt – legfőbb célja, hogy a hazai és nemzetközi közvélemény előtt is láthatóvá tegye a régió minőségi éttermi és borászati kínálatát.

Tungli Péter, a rendezvény programigazgatója elmondta, a fesztiválra mintegy ötven kiállítót – fele-fele arányban jelent éttermet és borászatot – várnak, elsősorban a balatoni régióból. Az érdeklődőket húsznál is több szakmai és gyermekprogram is várja. A séfeknek, szakácsoknak szóló rendezvények mellett a színpadon a nagyközönségnek szóló bemutatókat, főzőshow-kat és látványfőzéseket tartanak, a harmadik helyszínen pedig borszakmai kurzusokat rendeznek a balatoni borvidékekről, borászati technológiákról. A fesztivál díszvendége Japán és Spanyolország lesz, a látogatók mindkét ország gasztronómiai jellegzetességeivel megismerkedhetnek. A gasztronómiai kínálatot kulturális programok egészítik ki. Kérdésünkre Tungli Péter elmondta, a fesztivál költségvetése mintegy százmillió forint, amelynek jelentős részét a VEB2023 EKF támogatása biztosítja, ezt a forrást a belépőjegyek és a kiállítóknak az értékesítésük egy bizonyos százaléka után fizetendő összeg egészíti ki.