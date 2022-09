Amint azt megtudtuk, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által koordinált posztregisztrációs kísérletek alapvető célja, hogy a termelők számára hasznosítható, objektív információt adjanak az egyes fajtákról. A kísérletek felügyeletét és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat ebben az évben is a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) látta el. Tavaly ősszel 8 helyszínen összesen 59 őszi búza fajtát vetettek el kisparcellás összehasonlító kísérletekben a NÉBIH szakembereinek segítségével. A Mezőfalván elvetett bemutató fajtasort a NAK Szántóföldi Napok keretében tekinthették meg a látogatók. A kísérletsorozat fajtáit idén három éréscsoportra bontva állították be. Az elmúlt évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beszerzett egy beltartalmi gyorsvizsgálatra alkalmas berendezést, amellyel az eredmények gyorsabb közlését segíti a szervezet. A beltartalmi vizsgálatok közül a nyersfehérje-, sikér- és nedvességtartalmat gyorsvizsgálattal mérte a NAK, valamint két jó minőséget adó termőhely esetében alveográfos vizsgálatokat is végeztek.

A harmadik alkalommal szervezett őszi káposztarepce kísérletekben részt vevő fajtákat hat helyszínen vetették el. A 2021/22-es őszi káposztarepce szezon országszerte nehéz volt az ősz óta elhúzódó csapadékhiány miatt, az egyik kísérleti helyszínt ki is kellett zárni jelentős tőszámhiány következtében, az összefoglaló kiadvány ezért öt kísérleti helyszín eredményeit tartalmazza.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke erről úgy nyilatkozott, a kísérlet idén is segíti a gazdálkodókat abban, hogy megalapozott döntést hozzanak a fajtaválasztásakor. Hozzátette, a kísérleti eredmények megmutatták, hogy melyek azok a fajták, amelyek extrém körülmények között is elfogadható termést hoznak.

Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke úgy foglalt állást, hogy a posztregisztrációs kísérletek rendkívül fontos, objektív visszajelzést adnak az egyes fajták teljesítményéről. Az idei nehéz, aszályos termesztési szezon sok tanulsággal szolgál, amelyek utat mutathatnak a növénynemesítők számára is a szükséges irányokról.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége elnöke kiemelte, az aszályos időjárás rámutatott arra, hogy Magyarországon nem szabad olyan fajtákat használni, amelyek nem vettek részt összehasonlító kísérletekben.