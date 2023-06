A szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozót, az elmúlt években Balaton-felvidéki és a Badacsonyi Borvidéken egyre több helyen azonosították, s ennek következtében jelenleg is növény-egészségügyi zárlat van érvényben. A kórokozó elleni védekezés egyetlen formája a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni, évente 3 alkalommal történő védekezés. A felhívás alapján az első kezelést a szőlő virágzása után, legkésőbb június utolsó hetében, a második kezelést az első kezelés után 2-3 hét múlva, legkorábban júliusban, legkésőbb július második felében kell elvégezni. A harmadik kezelés optimális időpontjáról újabb védekezési felhívást adnak majd ki.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálatai szerint a Balaton-felvidék és a Badacsonyi borvidék szőlőültetvényein az amerikai szőlőkabóca tömeges lárvakelése az idén május utolsó hetében volt tapasztalható, ezért fontos, hogy az első kezelést a szőlő virágzása után a lehető leghamarabb elvégezzék a gazdák. A védekezéshez használható rovarölő szerek listáját a felhívás mellékletében tette közzé a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal. Fontos tudni, hogy a szőlőkabóca lárvái a szőlőnövény törzsein találató hajtásokon is táplálkozik, így az eredményes védekezés feltétele a permetezés előtti törzstisztítás, vagy ennek hiányában a szert azokra a részekre is ki kell juttatni.