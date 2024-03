A rendezvény mind helyben, mind az országos agrárszakma részéről kiemelt jelentőségű, több mint 25 éves múltjának köszönhetően jelentős hagyományokkal bír, és nemcsak Pápa város és térsége, hanem az egész régió lakosságát vonzza. A fókuszban évek óta, így 2024-ben is, a generációváltás áll, a kamarának nem titkolt célja, hogy a fiataloknak ezen a fórumon keresztül is megmutassa a mezőgazdaság, élelmiszeripar modern oldalát, megismertesse őket a szakmával, vonzóvá téve számukra azt.

Szakmai programok, kiállítók, koncertek várják a látogatókat

Mivel agrárrendezvényről van szó, szakmai programok, hasznos információk, gyakorlati bemutatók is az érdeklődők rendelkezésére állnak, lehetőség lesz új kapcsolatokat kiépíteni és a régieket ápolni. A fiatalabbak közül is mindenki korának, érdeklődésének és erőnlétének megfelelően választhat például a biliárdfoci, a teqball, a ninjapálya, az ugrálóvár vagy éppen a VR-élmények között, de lehetőség lesz kézműves-foglalkozáson is részt venni vagy benevezni egy arcfestésre. A szórakoztató élmények közepette aki megéhezik, biztosan talál kedvére valót a széles ételválasztékból. És végül, de nem utolsósorban, akik vásárfiát szeretnének hazavinni, azok végigjárhatják a termelői piacot és felfedezhetik az ott kínált csodákat.